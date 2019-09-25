薑黃炒飯去除了將黃的嗆辣味、增添香氣，吸引許多老饕嘗鮮。（林欣儀攝）

簡單的高麗菜、豆刨絲，也能炒出一盤美味炒飯。台中惠中寺「滴水坊」販售的「如意炒飯」，堅持每次只烹煮一份、以大火炒出具有鍋巴香的炒飯，穩居必點排行榜第一名；而具健康概念的「薑黃炒飯」則是以生薑黃、經過繁複料理程序後加入飯中快炒，少了嗆辣、多了香味。

拿起一盤炒得粒粒分明、每顆飯粒都呈淺黃色的「如意炒飯」，惠中寺住持覺居法師說，如意炒飯的特色就是吃入口中有一股「鼎邊香」，其烹煮重點在於火候，炒到每一顆飯粒都能跳起來，讓許多人吃了大感驚艷，才知道「素食也能做得這麼好吃」。

「如意炒飯」從滴水坊開幕至今，穩居點菜排行榜第一名，而為了變換口味，滴水坊持續研發新菜，歷經多次試驗，成功開發「薑黃炒飯」，覺居法師說，薑黃對身體有好處，一開始使用薑黃粉製作，後來找到台灣農民栽種的新鮮薑黃，並克服其中嗆辣味，也獲得好評。

「薑黃炒飯」做工繁複，覺居法師說，必須先將新鮮的印度紅薑黃清洗乾淨並剁碎，再以小火烘乾，因其受限季節，烘乾後的多數薑黃先放入冷凍，待要使用時，再取出以苦茶油炒過，透過苦茶油的味道與薑黃味融合、相當切合，且兩者營養成分也達到加成。

除了如意炒飯、薑黃炒飯，滴水坊又再度研發加入羅勒的「青醬炒飯」，佐以堅果、松子等食材，符合台灣人口味。覺居法師說，滴水坊的設置主要為「度眾」，透過美食吸引更多人加入素食行列。

滴水坊：台中市惠中三段65號

電話：04-22520375

營業時間：11：00至14：00、17：00至20：30

價格：如意炒飯150元

(中時 )