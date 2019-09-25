前立法院長王金平、台北市長柯文哲均有意爭取親民黨的總統門票，前國民黨立委蔡正元今直言，回頭向宋楚瑜拿總統門票選項一直都放在柯心上，柯P現在正在爭取總統候選人，且柯與宋不是陌生人，未來不能排除三腳督情勢。

蔡正元接受廣播專訪時說，柯文哲一開始籌組民眾黨有意角逐總統大位，與郭台銘擇一參選，後來柯被郭丟包，一旦要連署，有可能被嗆說「沒100萬張連署就回家睡覺」，令柯傷腦筋，連署份數本身就傳達很強的政治效應，不容輕易冒風險。

關於王金平拿親民黨門票圓總統夢，蔡正元說，王對親民黨比較沒有傷害，反倒是柯的民眾黨，對宋楚瑜的政治力道比較大，尤其區域立委可能被民眾黨排擠，因為西瓜偎大邊，的確存在風險。

蔡正元說，柯、王爭取總統門票欲在政壇形成強而有力的第三勢力，身為政壇前輩的宋楚瑜，有足夠經驗做判斷，目前可能還在談判過程，「三個人打麻將，誰要胡還不清楚」。

談及時代力量在2020的戰況，蔡正元表示，時力恐怕面臨瓦解，至於時力須推母雞拉小雞？他揶揄「如果只有兩三隻小雞何必需要母雞」，母雞只能拉一些政黨票，利於不分區立委有所斬獲，但無法帶動區域立委席次。

(中時 )