第77屆金球獎終身成就獎塞西爾戴米爾獎（Cecil B. DeMille Award）頒給好萊塢影星湯姆漢克斯（Tom Hanks）。1980年入行的湯姆漢克斯共獲8座金球獎、15次提名，將在明年1月5日出席典禮領取獎項。

好萊塢外國記者協會主席羅倫佐索里亞（Lorenzo Soria）表示：「在過去30多年，他以豐富有趣的角色吸引觀眾，我們對他的熱愛和欣賞有增無減。他在銀幕上耀眼無比，他在幕後擔任編劇、製片、導演也一樣出色。」

塞西爾戴米爾獎頒給對電影業有貢獻與深刻影響者，過去得主包括傑夫布里奇（Jeff Bridges）、勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）、哈里遜福特（Harrison Ford）、茱蒂佛斯特（Jodie Foster）、史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、丹佐華盛頓（Denzel Washington）、羅賓威廉斯（Robin Williams）等。

(中時 )