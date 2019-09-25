儘管「新台灣人」戴維斯的名字出現在今年花蓮觀護盃秩序冊當中，璞園總教練麥班達卻在25日與印尼賽前表示，「戴維斯確定不會打觀護盃，我讓他和呂奇旻留在台北專心復健，但他會不會自己跑來花蓮逛逛，這點我就不敢確定了。」

會讓麥班達這樣說，是因戴維斯在過去觀護盃舉辦期間，經常無預警出現在小巨蛋場邊，只是身分從球員變成觀光客，麥班達說：「目前我還是想讓戴維斯好好復健，他這輩子恐怕都要復健了，期望他可以恢復到8成以上水準就好。」

戴維斯能否成為璞園在SBL第17季的雙洋將之一？麥班達回答充滿懸念，「現在一切還很難講，主要還是要看戴維斯的恢復狀況，我只會把他當作新球季兩名洋將的選擇之一，目前除了等待10月15日洋將選秀，我也在找其他人選，」

「至於上季找的強森與凱爾，強森已經前往俄羅斯聯賽打球，不太可能回來台灣了，凱爾則是不打算再找了，」麥班達表示，「反正目前觀護盃的重點還是觀察本土球員表現，有沒有戴維斯或洋將的幫忙，對我來說一點也不重要。」

戴維斯最近才發生一件「趣事」，因為他在路上撿到皮夾，竟然直接傳Line告訴對方，自己就是中華隊歸化球員戴維斯，更附上兩張照片為證，讓對方當場以為戴維斯是詐騙集團，直到當面看見戴維斯，才發現他真的是那個新台灣人！

(中時電子報)