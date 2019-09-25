隨著中國大陸「十一」國慶到來，飽受反送中示威困擾的港府壓力更。香港特首林鄭月娥除了近日將開始的與市民對話活動外，還有「十一」當天慶典活動與其後的特首施政報告等3件大事。而反送中示威群眾則計畫到「十一」之前，每天都要發動集會、罷課、遊行等示威抗議活動，要求港府回應五大訴求。

據《聯合新聞網》發自香港的報導，在「十一」倒數七日，反送中抗爭持續的香港，每天都有事。對香港官方來說，主要忙三件大事：即首場社區對話、「十一」當天的慶典活動、「十一」後的特首施政報告。

香港民間人權陣線已向警方申請10月1日當天遊行活動，若不獲批准，則準備逕自進行抗議「大閱兵」。（圖／路透）

報導指出，林鄭月娥26日將舉辦首場社區對話，目前有二萬多名市民報名參加，以電腦抽籤方式抽出150人參與，目前還考慮未來在網上展開與市民對話。林鄭月娥強調，希望對話可以在和平、理性、冷靜的環境進行。

而今年是中共建政70周年，因應近期社會氣氛，港府宣布「十一」升旗儀式移師在室內舉行。而「十一」後將公布特首施政報告，重中之重的土地房屋問題，會在施政報告中交代。

從今天起至「十一」國慶，香港反送中示威群眾天天都有活動。（圖／路透）

報導說，香港反送中民眾則打算到「十一」之前天天有活動，目前呼籲的行動包括關注7月28日示威活動被捕者在法院提堂。26日在灣仔利東街將有社會福利界組人鏈，以呼應特首的首場「社區對話」。27日在中環遮打花園有聲援及關注新屋嶺被捕者的集會。28日，民間人權陣線發起金鐘添馬公園「九二八反抗威權、迎接黎明」集會。29日下午在銅鑼灣有民間組織發起「香港反赤納粹集會」，並遊行至政府總部，該活動沒有申請警察的不反對通知書。30日將有全港中學生大罷課。

至於10月1日當天，香港民間人權陣線已向警方申請當日遊行，計畫由維多利亞公園遊行至中環遮打道。有網民稱若民陣遊行不獲批，建議全民自發遊走「大閱兵」。

(中時電子報)