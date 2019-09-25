Asia Pacific Social Enterprise Summit 亞太社企高峰會明年將在桃園舉辦，社企界、市政府與中央合作，發掘台灣的社會創新經驗。桃園市長鄭文燦昨天與唐鳳政務委員、主辦方Impact Hub Taipei ／ 社會影響力製造所開會共商，市府將聯合相關局處，從在地連結、場地、青創資源等方面提供協助。唐鳳表示，在市府團隊協助下，明年的高峰會一定會圓滿順利。

鄭文燦在臉書表示，桃園創全國之先，成立專責的桃園市政府社會企業中心 ，提供社企創業諮詢、輔導課程等，扶植團隊並促進交流；也在2018年加入 國際社會企業城市 認證體系，持續投入社企能量。

鄭文燦說，社會企業強調創新、社會價值，並建立可持續性的獲利模式，重點在於整合各方資源，讓社會創新建立生態系。市府支持社企的概念，期望為社會帶來更多正向改變。

鄭文燦也指出，桃園為了讓政策結合聯合國永續發展目標（SDGs），已啟動撰寫自我評估報告。藉由舉辦高峰會，也能與社企界關注的議題相連結，並邀請桃園在地社企、組織深度參與。

唐鳳今天也在臉書感謝鄭文燦一路以來，對於永續發展的支持。她說，桃園不僅是少數成立社會企業中心，以及配置專責人力與資源的縣市政府，更透過一系列的活動與獎助，持續「幫解決社會問題的人解決問題」，成績有目共睹。

唐鳳表示，鄭文燦昨天也慷慨地同意了主辦單位 Impact Hub Taipei ／ 社會影響力製造所所提出的待協助事項，更極有效率的裁示各局處的後續作為，並建立跨部門的專案整合機制。相信在鄭文燦的長期耕耘，以及市府團隊的全力協助下，明年的高峰會一定圓滿順利，讓來自世界各地的社會創新組織者，都能滿載而歸。

(中時 )