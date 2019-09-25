新仇舊恨讓小綠槓大綠？時代力量力委黃國昌抨擊北市八德路紐約家具違建九度面臨拆除卻都被喬掉，質疑綠營某大咖議員「十分夠力、官威懾人」；對此遭點名的民進黨台北市議員梁文傑指出，「我覺得我不是大咖議員」，他的服務處只處理地上一樓的爭議，並不清楚地下室違建。北市建管處也澄清梁文傑服務案並無違法，卻又爆出喬地下室關說者是另2名議員，讓案情更加複雜。

立委黃國昌日前在臉書指出，台北市八德大樓的紐約家具店面，罔顧公安風險違法建置賣場，甚至還有「大咖議員」介入，讓建管處已排定的拆除莫名取消。

對此被外界點名的議員梁文傑中午出面澄清，當初紐約家具向服務處請託的案件內容就只有地上一樓。他說明，一樓空間原本是挑高7米的建築，但因高度太高以夾層方式讓天花板高度降為5米，但並未做為樓中樓等其他用途，也沒有樓梯可以上去，況且紐約家具也有合法裝修執照。

梁文傑認為，對於這樣的狀況，建管處早就該給業者明確答案，如果有違法使用事實，就應提出證據然後拆除，但每一次民眾舉報建管處來看，到目前為止都沒有看到違法之處，但卻都沒給交代，服務處也一直希望建管處提出一個白紙黑字的證明。

梁文傑指出，黃國昌秀出都發局的公文，也證實了他協調的地上一樓並無違法，他也不是外傳的「大咖議員」。對於黃國昌此舉是否是針對新潮流而來？梁文傑則表示並不清楚，但黃國昌一路檢舉，應是針對紐約家具而來。

北市建管處也表示，紐約家具一樓天花板高度5米，但實際高度為7米，因天花板吊掛太高需要結構補強，經建管單位多次前往了解發現確實僅做為天花板使用，並非違建樓板，梁文傑請託案並未涉及不法。

但建管處又爆料表示，紐約家具地下室夾層確為違建，也另有2名議員關切，但建管處不願透露這兩名「大咖議員」身分及黨派。

(中時 )