「AD8極早期失智症篩檢量表」（周麗蘭翻攝）

台大雲林分院與國際扶輪社3470地區雲林分區合辦9月28日搶救記憶失智篩檢活動，25日舉行記者會時，因口號太長了多數來賓記不住，唸不完整而會心一笑。（周麗蘭攝）

台灣失智盛行率65歲以上長者每12人有一名失智，80歲以上每5人就有一名，換算雲林縣約有9623人罹患失智症，2萬2232人罹患輕微認知障礙，國際扶輪社與臺大雲林分院9月28日將共同舉辦失智篩檢活動，希望篩檢出極早期失智人口，只要花5分鐘完成8個問題的量表即可。

臺大雲林分院神經內科醫師高伊慧指出，5年前曾有一則新聞報導古坑鄉一名93歲老先生帶一名80多歲迷路老太太報警，一番雞同鴨講之後，員警確定兩人是同時罹患失智症的夫妻，其實這種情況在她的門診並不罕見。

高伊慧表示，正常老化健忘和失智不同，失智症不只是單純記憶力減退，還會影響2項以上認知功能，包括語言、空間感、計算力、判斷力等，例如痛哭後立刻就忘、提醒也不記得、手機放到冰箱、否認自己健忘等。

高伊慧說，退化的健忘症是有些記不得、經過提醒就能想起、知道自己記憶不好、判斷力正常、日常生活能自理。

她表示，早期失智症狀不明顯，很容易被認為是老化而延誤就醫，因此本次篩檢以「AD8極早期失智症篩檢量表」為評估工具，受測時間只要5分鐘就能找出疑似個案，家中60歲以上長輩如果「怪怪的」，歡迎9月28日上午7點半到下午1點半，帶到台大雲林分院的虎尾院區篩檢。

「AD8極早期失智症篩檢量表」的8個問題是：

1、判斷力上的困難：例如落人圈套或騙局·財務上不好的決定·買了對受禮者不合宜的禮物。

2、對活動和嗜好的興趣降低。

3、重複相同問題、故事和陳述。

4、在學習如何使用工具、設備和小器具上有困難。例如：電視、音響、冷氣機、洗衣機、熱水爐(器)、微波爐、遙控器。

5、忘記正確的月份和年份。

6、處理復雜的財物上有困難。例如：個人或家庭的收支平衡·所得稅、繳費單。

7、記住約會的時間有困難。

8、有持續的思考和記憶方面的問題。

(中時 )