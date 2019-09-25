疾病管制署今（25）日公布台南市新增1例本土登革熱病例，個案感染的登革熱病毒與台南市今年流行的例型別(第一型、第二型)不同，而是今年全台首度出現的登革熱第三型。

個案是台南東區大學里30多歲男性，近期未出國，因出現發燒、頭痛、肌肉關節痛及眼窩痛等症狀，分別在9月21日至23日就醫，經過登革熱NS1快篩陽性通報，確診感染登革病毒第三型，目前個案住院防蚊隔離。

疾管署副署長羅一鈞指出，個案是今年台南、也是國內首例登革熱第三型的本土病例，往年第三型的個案數少、大約都是個位數而已，所以造成大流行的風險小，但是仍要避免不同型別的交叉感染。

個案居住地與平時活動都在台南市東區為主，周末才會返回台中市南區老家，初步研判個案在台南市東區感染的可能性較高。羅一鈞表示，個案的感染源有可能是菲律賓、印尼等國家來台的人。

由於個案發病期間在台中市活動、就醫，所以台中市主動在個案確診後展開各項防治工作。不過，台南市出現新增感染個案，原本10月2日疫情解除，現在必須延到10月22日。

今年截至目前國內累計86例本土登革熱病例，其中高雄市56例、南市26例、新北市2例、桃園市與台北市各1例。

(中時 )