飛兒樂團（F.I.R.）與大無限樂團合作的全新單曲〈無限青春Forever Young〉大獲好評，被譽為亞洲樂壇的最強跨國合體。三人也利用赴日本東京的時間，錄製單曲、拍攝新歌MV、挑戰唱片公司安排的「F.I.R.無限青春大冒險」秘密企劃，藉由開卡丁車、揹吉他登東京鐵塔以及挑戰自由落體三個活動體驗「無限青春」。

三人事前都不知道將接到什麼挑戰，一直期待能夠在日本開賽車的陳建寧，抵達目的地才被告知要駕駛「東京卡丁車」。他穿上綠色連身恐龍裝，開著卡丁車馳騁在東京街頭，醒目的造型引起路人拿手機狂拍，他哭笑不得的說：「我是造了什麼孽嗎？」不過開卡丁車讓他想到年輕時騎重機的記憶，「今天的體驗真的很像又回到17、18歲一樣。」

由於阿沁曾說過「揹吉他」很輕鬆、在舞台上可以像隻猴子活蹦亂跳，因此阿沁的任務是要揹著近10公斤重的吉他登上東京鐵塔，爬上總共有600階的「上升樓梯」。他在做暖身操時已數度苦喊：「好喘，可以回家了吧？」但秉持著搖滾音樂人的熱血，最後竟然在短短15分鐘內就順利完成任務。

阿沁出差仍心繫家人，在東京鐵塔的景觀台上眺望市區美景後忍不住打了視訊電話給老婆及女兒，希望以後可以帶著家人一起來玩，並問兩個女兒要不要跟他一樣走樓梯上來，但卻遭2歲小女兒潑冷水回說：「不要！」讓他好氣又好笑。

Lydia則被安排到「東京後樂園」挑戰各項遊樂設施，希望克服她的懼高症，她先挑戰輕型自由落體「Sky Flower」，不但尖叫，還高唱〈無限青春Forever Young〉來轉移自己的恐懼。接著再戰「K歌摩天輪」，在80公尺高的摩天輪裡以原key飆唱動力火車的〈當〉，完成大冒險任務。

「F.I.R.無限青春大冒險」企劃已於9月23日開始，於華研國際音樂官方YouTube 頻道分成三集上架，讓粉絲們看到F.I.R.三人在日本展現最青春的時刻。

(中時 )