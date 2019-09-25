繼南港郵局空間再利用，增設日照中心、住宿式機構後，台中豐原郵局、台北古亭郵局郵局也投入長照的行列，釋出3樓空間作為日照中心使用。目前，台中豐原郵局已成功出租，11月底可正式營運，可服務28名失能者；古亭郵局仍在公開承租，未來可服務32名失能者。

全台約有79.4萬失能人口，其中約2成民眾有住宿式機構的需求。衛福部與交通部合作，利用中華郵政公司的結餘空間，以優惠條件出租予長照機構，盼協助推動長照產業的發展。經盤點21處空間，衛福部今年5月與交通部簽署合作意向書，擇定南港郵局打頭陣，成為台灣首家長照郵局。

南港郵局釋出3至5樓的空間，將3樓作為日照中心，4、5樓作為住宿式機構使用，分別可提供16個日間收托人數及100個床位。今年7月4日，南港郵局已與基隆醫院簽約，未來將提供專車接送，滿足失能者的就醫需求。南港郵局將在10月1日完成點交，力拚今年完工。

繼南港郵局之後，台中豐原郵局、台北古亭郵局郵局也投入長照的行列，將3樓的空間改為日照中心。交通部表示，台中豐原郵局已出租予台中市銀髮族健康促進協會，現正辦理執照變更、室內裝修，預計11月底正式營運，可服務28名失能者；台北古亭郵局則在近期公開承租，未來可服務32名失能者。

(中時 )