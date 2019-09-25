網友在Ptt ios版發文指，使用iPhone 11系列新機夜拍時，夜空上會出現斑光。（圖/Ptt）

網友在Ptt ios版發文指，使用iPhone 11系列新機夜拍時，只要對著強光源？就會出現神奇線條。（圖/Ptt）

蘋果iPhone11已日前開賣時，果粉瘋搶購，但不少果粉拿到手後，在Ptt ios狂抱怨，拍照時畫面會出現「鬼影」、「光斑」、「耀光」，有網友大酸「鬼月已過沒想到愛瘋拍照還鬼影重重」。專家研判可能是蘋果的鏡頭模組抗耀光鍍膜沒有做好，並說，這是「先天條件不良，後天很難補救」。

多名果粉在Ptt ios版發文指出，使用iPhone 11系列新機夜拍時，夜空上會出現斑光，有果粉對著LED招牌拍攝，發現畫面出現2個LED招牌，還有果粉對室內燈源拍攝，手放到前景，清楚可以看到淡藍色反光，猶如「燈光穿透手心」等，這些貼文一出引起網友熱議，紛留言說，「可能是鏡頭外的矩形玻璃反射光線」、「鬼影沒救了,那是光學設計的問題」。

出現掌心鬼影。（圖/ptt）

二樓出現倒影。（圖/Ptt)

另有網友說，「鬼月已過沒想到愛瘋拍照還鬼影重重」、「好強大，連UFO隱形都拍得到」、「花錢受氣」、「還好沒錢入盤坑」。

根據《三立新聞網》報導，3C達人廖阿輝研判，可能是蘋果的鏡頭模組抗耀光鍍膜沒有做好，導致耀光、光斑狀況這麼嚴重；由於這是硬體設計「先天條件不良」，後天很難補救，建議愛瘋11用戶別再貼鏡頭保護貼，以免耀光更嚴重，直拍時避開光源，或是手放在手機上方稍微擋一下光，都有機會改善。

(中時電子報)