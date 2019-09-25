陸大媽強開安全門 瞎稱：想透氣 13:522019/09/25 中時電子報 吳侑縈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大妈开飞机安全门透气 厦航：提醒后仍碰开关(影片/取自王楠youtube) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前(24)日大陸有一名大媽在機場慘遭警方帶走。原因是她在飛機上做了一件非常危險的的事情—她，打開了飛機安全門。而因為她無知的行為，導致全機延後了將近一個小時才出發。據《北京時間》釋出的影片，有一名婦女在從武漢到蘭州的飛機登機時，因為感到「空氣品質不佳」所以便伸手將飛機安全門打開。誇張的行為被一起乘機的乘客拍攝下來。據報導指出，這件事情發生在廈門航空，空服員事後表示，當時已再三提醒該名婦女不要觸碰安全門把手，但婦女仍不聽勸執意打開門，事後這位婦女已被機場公安帶走。 文章來源：大妈想透气打开飞机安全门 (中時電子報) #婦女 #飛機 #安全門 #行為 #事情 也許您會感興趣 推薦閱讀 對石油設施攻擊若來自伊朗 沙國：視為戰爭行為 20:492019/09/22 國際 搭飛機窗外一看 颱風塔巴變這模樣 19:522019/09/22 生活 下手重遭爆料 邱國正：沒聽說老子追兒子 09:552019/09/23 政治 一個人去吃壽喜燒 隔壁桌行為讓她怒了 16:102019/09/23 生活 石木欽涉不當行為 司改會要求監察院全面清查 17:112019/09/23 社會 迪士尼搜包場景再現 坐公車也要逐個搜 09:222019/09/24 社會 外傳王金平將披橘袍出征 柯P：事情發生再處理 09:562019/09/24 政治 FAA向各國簡報 坦承737 MAX設計與操縱需改進 11:462019/09/24 國際 婦女險遭詐15萬 警方急擋下 11:342019/09/24 社會 這國要修法 沒結婚不能啪啪同居也犯罪 22:142019/09/24 社會 社會熱門新聞 正妹肉身教「生物學」 戶外教學全都「露」 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 【保外就醫黑幕】扁爽待豪宅嗆來抓我 漸凍人獄中等死 - 社會 夾娃娃機店不夾娃娃 國中小情侶上演活春宮全被錄 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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