前(24)日大陸有一名大媽在機場慘遭警方帶走。原因是她在飛機上做了一件非常危險的的事情—她，打開了飛機安全門。而因為她無知的行為，導致全機延後了將近一個小時才出發。據《北京時間》釋出的影片，有一名婦女在從武漢到蘭州的飛機登機時，因為感到「空氣品質不佳」所以便伸手將飛機安全門打開。誇張的行為被一起乘機的乘客拍攝下來。據報導指出，這件事情發生在廈門航空，空服員事後表示，當時已再三提醒該名婦女不要觸碰安全門把手，但婦女仍不聽勸執意打開門，事後這位婦女已被機場公安帶走。

(中時電子報)