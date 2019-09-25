(14:26更新內文)國民黨總統參選人韓國瑜邀前國民黨主席朱立倫搭檔的「韓朱配」，在朱堅持以「不存在的議題」冷處理後，韓國政顧問團總召張善政辦公室發言人黃曼昕今天接受本報電訪時表示，「如果能為韓國瑜加分，也能下架蔡政府，在兩個前提下，張院長願意當副手。」

本報再直接電話詢問張善政「在能為韓加分下，是否願與韓國瑜搭檔參選正副總統」，張表示手頭正處理事情，將電話交給黃曼昕。黃重覆兩個前提下，張願意出任韓的副手。她也表示，如果韓有更適合的副手人選，張也全力支持，張的態度是一切尊重韓。

黃曼昕說，當初韓國瑜邀張善政幫忙籌組國政團，張就表達只要能幫得上忙，不計較任何職務，態度與朱立倫「不要位置」是一樣的。因韓希望張協助組國政團，張就出任國政團總召，協助成立國政團。

她說，因媒體近日報導有關韓副手之事，將張也列入名單中，因此媒體也關切張院長是否願意出任韓的副手，張院長的態度仍維持不需要也計較任何職務。雖然韓國瑜並未邀張院長當副手，媒體民調也沒出現過「韓張配」，但「若在能為韓國瑜加分、能下架蔡英文政府的前提下，韓若邀張當副手，張院長也願意。」

(中時 )