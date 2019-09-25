立委陳明文在高鐵上掉了現金300萬元，立法院財委會今（25）日因此案不斷爆出口角，法務部次長蔡碧仲上台後馬上與曾銘宗、召委費鴻泰激烈口角，費鴻泰更連罵「爛官」，蔡也回違反釋字的言論免責，「可以告你」。立委賴士葆說，昔日有「北有顧立雄、南有蔡碧仲」風光，現在蔡成爛官，顧立雄則是「好官」。

為了立委陳明文遺失的300萬元，財委會一早砲聲隆隆，在高鐵董事長江耀宗拒絕報告、蔡碧仲大嗆費鴻泰後，賴士葆質詢時直言，蔡碧仲以前是陳明文的律師，可說是「twins」，更指出當初律師界有「北有顧立雄、南有蔡碧仲」之稱，代表蔡非常專業，希望蔡未來「政治少一點」。費鴻泰此時補充說，「顧立雄是好官」，藍委皆認同，現場財政部、金管會官員區氣氛輕鬆，笑聲不斷。

賴士葆表示，經他查詢，兆豐銀對洗錢防制規定最嚴格，分批提領累計多於4次、90萬元，就要通報，系統還會自動檢測，予以肯定。

(中時 )