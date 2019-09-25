侯冠宇設計保養品獲嘉誠微笑盃化妝品大賽永續原料組冠軍。（無患子生技提供／劉秀芬台南傳真）

不讓韓國美妝專美於前，台灣嘉誠化學與外貿協會共同舉辦的嘉誠微笑盃化妝品大賽，推廣台灣優良美妝保養品，台南在地廠商無患子生技公司研發人員侯冠宇，獲得永續原料組冠軍，董事長王高榮25日特別頒發獎金，鼓勵研發人員繼續朝創新天然的研發之路邁進。

據經濟部經濟產業統計資料顯示，台灣化妝品前年外銷出口值達7.3億美元，登記的製造工廠超過1000多家，是高度發展、技術純熟，競爭相當激烈的產業，但缺乏專業的展覽，使得外國買主前往韓國採購合作，台灣廠商外銷曝光力比不上韓國。

從事化妝品原料進口的嘉誠公司，為了提升台灣化妝品產業的國際能見度，特別在去年開始舉辦嘉誠微笑杯化妝品比賽，無患子生技公司研發人員莊雅雯去年也在這項大賽的永續原料組奪下冠軍。

嘉誠微笑杯今年首次推出台灣前十大美妝產品的評選，無患子生技公司推出「耕心田」與「小野花」系列產品參賽，加入小農生產紅藜麥萃取、複方精油成分，兩組產品都入選前十大，這也是對該公司產品的肯定。

畢業於暨南大學化妝品科學系侯冠宇，去年曾參加創新組的比賽，拿到佳作，今年再接再厲，參加永續原料組的比賽，以4種萃取原料設計一款護膚精華液，配上可分解的環保木漿面膜、重複使用的容器，獲得評審青睞。

侯冠宇說，設計原理是以簡單天然成分，延長面膜使用時間，原料的質量增加，護膚的效果自然會更好。奪冠後嘉誠公司將贈送泰國來回機票，可參觀泰國的化妝品原料展，而老闆王高榮又資助食宿等費用，希望利用此機會好好到泰國觀摩，增進自己的化妝品研發能量。

(中時 )