虛擬世界不是男蟲就是女騙子？一名女子成為幸運例外，在虛擬世界遇上絕世好男，而且還是經常登上「渣男星座排行榜」的射手座，讓網友也忍不住驚呼：太幸福！

一名女網友在臉書社團《戀愛公社》發文，說自己一定是上輩子修來的福，讓她遇見好男人，不菸不酒，不搞失蹤也不晚歸，比她漂亮的女人，也從來不會多看一眼，吵架冷戰總是不超過兩三天。

而且他們是從最危險的虛擬世界認識、交往、到結婚，兩人在一起10年的歲月，原PO說，「感謝你眼裡只有一個不漂亮不完美、矮矮肥肥的我，感謝你總是主動認識我身邊的所有親朋好友弄好關係」。

這個完美男人會陪原PO排隊3小時吃個壽司，搶著做家事、不喜歡的事情也說喜歡；原PO想學開車出遊的時候可以輪流開，但好男人卻總是說不用學，只要她想去哪裡，都會載她去。

原PO說自己不小心撿到了好男人，好男人是真的存在的，還說老公是射手座O型，讓人意外吧。

這篇閃光文閃瞎網友們，紛紛留言：「 得來不易的緣份！好好珍惜。」、「幸福的感覺只有當事者能知道的，小倆口開心幸福就好囉，恭喜！」；

「射手只要認定了~絕對值得託付終身~許多模範老公模範老婆其實都是射手座~」、「我尢也是o型射手座，我想吃什麼，他就算跑了5家店都沒賣，他也會鍥而不捨，找到有賣的店為止，然後買回來給我吃。」、「一樣的射手怎麼差那麼多..要一直幸福下去唷！」

(中時電子報)