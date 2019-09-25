世新大學董事長周成虎與東森集團總裁王令麟今天（9月25日）出席產學合作簽約儀式，雙方簽定合作意向書，雙方攜手展開長期產學合作，未來世新大學學生經過甄選，有機會到東森集團實習或就業。

周成虎表示，此計畫將提供在學學生實習，畢業後直接任用，希望透過此次雙方合作，為學生創造更多實習與就業機會。

東森集團專注新零售與新媒體，在美容美體、跨境電商和線下寵物店等通路快速擴張，將釋出大量職缺；本次與世新大學產學合作，每年預計將釋出30個工作職缺，目前已甄選出6位來自馬來西亞的僑生，可直接在東森集團內實習。

王令麟表示，未來東森集團將邁向國際市場，同時將進行跨國人才育成計畫， 首要針對馬來西亞、菲律賓、印尼、陸生等之傳播、行銷業務、社群經營相關科技的就學僑生，到東森自然美、草莓網、ETtoday新聞雲等公司實習歷練後，可選擇返鄉或留台工作，有助東森集團將拓展大馬市場。

(旺報 )