2020年東京奧運女壘亞大區資格賽，中華隊今天靠著先發投手邱安汝的5局無失分好投，7比0輕取香港隊，奪得首勝，明天上午10點迎戰印尼，只要獲勝就能進入超級循環賽，爭奪唯一的一張東奧門票。

這次東奧亞大區資格賽共有8隊參賽，分別是A組大陸、紐西蘭、菲律賓與韓國，中華隊則與澳洲、香港和印尼同在B組，中華隊目前世界排名第6，是8支參賽球隊中實力最強的球隊，可惜昨天1比5不敵世界排名第7的澳洲，這一敗對於中華隊想要爭奪東奧門票蒙上了一層陰影，因為即便明日擊敗印尼，也必須帶著1敗進入超級循環賽，除非澳洲敗給大陸或是紐西蘭，中華隊才有機會靠著對戰和勝負分出線。

中華隊今日由邱安汝掛帥先發，整場比賽只被擊出2支安打，送出6次三振，投出5局的完封勝。

中華隊打線首局就靠著安打攻下2分，第5局攻勢再起，連續安打加上劉瑄的再見保送，中華隊提前在5局結束比賽。

(中時電子報)