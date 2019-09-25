孟晚舟這兩天出庭，腳踩高貴的高跟鞋卻露出了戴在她腳上的電子腳鐐，備受關注。(圖/美聯社)

因華為案遭加拿大當局逮捕的華為副董事長、創辦人女兒孟晚舟這兩天出庭，前往法庭接受聆訊時，身穿價值不斐的名牌服飾，腳踩高貴的高跟鞋卻露出了戴在她腳上的電子腳鐐，備受關注。

據了解，孟晚舟所戴的電子腳鐐，是由加拿大唯一一家SafeTracks GPS電子腳鐐供應商所提供，該電子腳鐐高約120毫米、寬為88.9毫米，重量為274.9克，一次充滿電可用50～56小時。擁有6米防水功能，可工作氣溫從-20℃至60℃，這代表保釋者即使24小時佩戴也沒有問題。

內置GPS功能，每隨2秒就會更新GPS資料，而GPS位置的準確度介於1.8m至15m。此款XC3電子腳鐐設有2或3方實時語音通訊功能，監控單位可以隨時通過系統，與保釋者對話，腳鐐設有收音及喇叭系統。

再來電子腳鐐設有警報器，若犯人逃跑發出警笛聲，提醒公眾有逃犯。此外，電子腳鐐可以預先設定保釋者的活動範圍，一旦走出指定範圍，監控當局就會即時知道，並做出進一步行動。

(中時電子報)