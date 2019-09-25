34歲陳姓孕婦24日在新北市蘆洲區某婦產科產房接生，因大量出血被送往馬偕緊急急救，緊急剖腹後男嬰也不幸夭折，造成一死一命危。

李姓丈夫不滿接生醫師神隱，24日聚集近百名親友包圍診所怒撒冥紙抗議。醫師黃煌洲25日上午哽咽說明「不敢說完全沒有疏失，自己也還在學習」警方已獲報受理，全案調查中。

據了解，陳姓產婦23日晚上11時許入住診所待產；24日凌晨0時產婦開兩指，黃醫師在陰道塞一劑「前列腺素陰道塞劑」使子宮頸軟化以利分娩，上午9時產婦產道開4公分疼痛難耐，醫師於是緊急替孕婦打一針「減痛分娩」。

黃醫生下午2時45分偵測胎兒心音異常，緊急剖腹接生男嬰，驚見產婦子宮破裂20公分，緊急連同潘俊亨院長進行縫合，下午3點30分縫合完成，為保安全將產婦送醫觀察。

男嬰剖腹出生後，黃醫生交給小兒科醫師醫治，小兒科醫師則表示，接手時嬰兒沒有哭聲、反應已無生命跡象，於是緊急送往新光醫院急救。

黃姓醫師25日上午接受媒體採訪哽咽表示，我不是神已經盡力，也不希望發生這樣的結果，希望家屬可以諒解；也提到自己「不敢說完全沒有疏失，自己也還在學習」表示這件事以後要學會如何避免再有不幸的事件發生。

(中時 )