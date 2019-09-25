今年在溫布頓草地錦標賽攜手打下四大賽女雙冠軍的謝淑薇、捷克史崔可娃（Barbora Strycova），本周在WTA超五高等級賽事的武漢女網賽再度合作雙打，兩人首輪輪空，今天第二輪16強戰登場，在搶十局錯過賽末點勝利機會，最終4：6、6：2、11：13飲恨美國史皮爾絲（Abigail Spears）/烏克蘭基珍諾克（Nadiia Kichenok），無緣再創佳績。

謝淑薇/史崔可娃是武漢女網賽雙打頭號種子，而謝淑薇在上一站泛太平洋女網賽雙打，曾與妹妹謝語倢一起打敗過史皮爾絲/基珍諾克，可惜這次淑薇身邊的搭檔換成多次合作的捷克好友，結局卻大不相同。

第一盤頭號種子在第3局率先破發，不過第4局史皮爾絲/基珍諾克隨即回破讓局數回到平手，且挾著破發氣勢一口氣連下4局，第10局謝淑薇/史崔可娃再度遭破發，無奈讓出首盤；不過第二盤謝淑薇/史崔可娃找回大滿貫冠軍威嚴，6：2扳平盤數，將比賽逼進超級搶十。

決勝搶十局謝淑薇/史崔可娃原本7：5接近勝利，無奈接下來連掉4分，反而是對手先出現賽末點，但「台捷聯軍」回敬3：0高潮，10：9也出現賽末點，可惜台捷組合沒拿把握住，最終史皮爾絲/基珍諾克在第4個賽末點總算讓比賽畫下句點。

(中時電子報)