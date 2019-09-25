56歲好萊塢女星「黛姨」黛咪摩爾（Demi Moore）最近推出自傳揭感情史，爆料15歲時被母親開價約15000元台幣，害她被一名年長的陌生男子性侵，她還提及1984年拍攝《愛情使你盲目（No Little Affair）》和小她3歲男主角喬恩克萊爾（Jon Cryer）交往，奪走了當年18歲喬恩的童貞，而喬恩昨(24日)則在推特打臉黛咪，笑說自己其實高中就不是處男了。
據悉，黛咪摩爾最近在自傳中《Inside Out》提到35年前和喬恩克萊爾的一段情，黛咪說自己在《愛情使你盲目》片中飾演年輕的夜店歌手，而喬恩演的是一名愛上黛咪的攝影師，這部電影是喬恩的第一部作品，兩人因此假戲真做來電，黛咪說：「喬恩在現實裡真的愛上我，而我在拍攝期間令他失去了童貞」。
對此，喬恩克萊爾昨在推特回應，打趣說好消息是黛咪似乎不太需要為這件事自責，「因為我確定她有理由從我當時的性技巧和臉上震驚的表情做出這（失去童貞）的假設」，接著澄清：「實際上，我在高中就失去了童貞」，幽默回應笑翻網友，也成為第一個對黛咪摩爾自傳做出回應的藝人。
(中時電子報)
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