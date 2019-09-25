以葉姓男子為首的販毒集團，涉嫌假借從泰國進口椰子為名義，狹帶大量毒品入台，檢警接獲情資後埋伏多日，12日在基隆港檢查站攔截可疑貨櫃，果然起出52塊海洛因磚，總市價高達1億元，隨後拘提居住新北市的葉男、羅男及張男到案，3嫌訊後均遭法院羈押禁見，由於集團人數龐大，全案擴大偵辦中。

全案源於台北市刑警大隊日前逮捕一名社區型藥頭，循線追查下，掌握一跨國運毒集團線索，由北市刑大、文山一分局組成專案小組，報請新北地檢署檢察官陳詩詩指揮偵辦，12日見時機成熟，會同財政部關務署基隆關、警政署保三總隊第一大隊等單位，前往基隆港檢查站攔截可疑貨櫃。

眾人果然在某件進口泰國椰子的貨櫃中，查獲裝在茶葉盒內的大量海洛因磚，現場清查後有52塊、毛重約20公斤，至少超過1億元市值。

檢警進一步追查背後主嫌身份，19日兵分多路前往新北市板橋、泰山、樹林等地搜索，拘提羅男、張男、葉男3嫌到案，全案依《毒品危害防制條例》移送新北地檢署偵辦，檢方訊後認定3人罪嫌重大，有勾串共犯及證人之虞，當晚向法院聲押禁見並獲准。

據了解，該集團並無固定辦公室，檢警19日逐一到3嫌住處逮人，主嫌葉男還辯稱，「自己只是幫忙利用通訊軟體通風報信」，由於毒品數量、集團人數都相當龐大，檢警不排除有更高層級人士涉案，全案擴大偵辦中。

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(中時 )