大政治大爆卦-無色覺醒》官官相護活教材？ 明文有難集體掩護 14:132019/09/25 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》官官相護活教材? 明文有難集體掩護 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立委陳明文在高鐵上不慎遺失300萬元，法務部次長蔡碧仲25日在立法院財委會接受質詢時引爆朝野立委拍桌的拍桌、護航的護航。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #陳明文 #蔡碧仲 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆卦-無色覺醒》韓快閃台中後奔屏東 日衝半個台灣 下架DPP拚了! 14:192019/09/21 政治 15檔外資護航 大四喜 04:092019/09/22 財經要聞 大政治大爆卦-無色覺醒》韓意外現身「柱」講 再破朱韓不和謠言! 14:192019/09/22 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》私菸案依法缺席 菊姐好大的官威？ 14:112019/09/23 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》酸韓說法不一 網求蘇揆繳挖油發大財影片 14:132019/09/24 政治 旺董蔡衍明：你是藍色？還是綠色？超越藍綠！ 17:452019/09/24 政治 《通信網路》智邦5G、400G護航，外資比讚 10:172019/09/25 財經 集體放棄質詢 民進黨放水護航蘇貞昌！ 11:462019/09/25 政治 政治熱門新聞 綠黨最新民調出爐 網笑：蔡英文再爽也沒幾天 - 政治 黃暐瀚嘆韓沒機會當選了 除非… - 政治 拚2020！趙少康建議韓要「望似人君」 洛杉基神回 - 政治 沈富雄為韓朱給建議「保證選情豬羊變色」 網喊狂！ - 政治 高雄巿政考察3亮點 韓國瑜親自帶隊 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。