轎車自撞燒到剩骨架 4男女跳車輕傷 14:332019/09/25 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1輛轎車今天在宜蘭縣大同鄉台7甲8.8公里處自撞，導致車輛起火燃燒，所幸車上4人未受火燒車波及。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣消防局在今天（25日）中午獲報，指1輛轎車在大同鄉台7甲8.8公里處自撞，導致轎車起火燃燒，車上4名男女受有肢體擦挫傷，意識清楚，所幸4人自行脫困，未受火燒車波及。 宜蘭縣消防局表示，獲報有車輛冒煙起火情形時，出動大同分隊與南山救護站的2輛消防車、2輛救護車前往救援，救災人車抵達後，轎車已全面燃燒，經布線搶救後已撲滅。 車上的2男2女由救護車分送羅東博愛、羅東聖母醫院，事故發生原因由警方釐清中。 (中時 ) #轎車 #燃燒 #救護車 #羅東 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 921震災20周年 北市消防辦「國家防災日」宣導活動 18:222019/09/21 社會 宜蘭冬山火警 2人命危5人傷 05:532019/09/22 社會 大甲公墓起火 警消滅火赫見手榴彈 16:382019/09/23 社會 宜蘭1釣客落海 無生命徵象 17:262019/09/23 社會 基市府公務車帶頭闖紅燈 撞車交通大打結 17:542019/09/23 社會 載車禍傷婦 救護車遭撞側翻路口 14:042019/09/24 社會 網紅逛夜市豔遇正妹！神到本尊直呼戀愛 15:002019/09/24 正妹 爆米花實驗炸死人！ 專家剖析意外真相 16:062019/09/24 生活 台大校園驚傳墜樓 19歲女子3樓墜地意識不清 18:052019/09/24 社會 減肥治療新發現 中研院找到燃燒脂肪的關鍵 10:422019/09/25 財經 社會熱門新聞 正妹肉身教「生物學」 戶外教學全都「露」 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 夾娃娃機店不夾娃娃 國中小情侶上演活春宮全被錄 - 社會 【保外就醫黑幕】扁爽待豪宅嗆來抓我 漸凍人獄中等死 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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