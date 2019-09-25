宜蘭縣消防局在今天（25日）中午獲報，指1輛轎車在大同鄉台7甲8.8公里處自撞，導致轎車起火燃燒，車上4名男女受有肢體擦挫傷，意識清楚，所幸4人自行脫困，未受火燒車波及。

宜蘭縣消防局表示，獲報有車輛冒煙起火情形時，出動大同分隊與南山救護站的2輛消防車、2輛救護車前往救援，救災人車抵達後，轎車已全面燃燒，經布線搶救後已撲滅。

車上的2男2女由救護車分送羅東博愛、羅東聖母醫院，事故發生原因由警方釐清中。

(中時 )