葉蘊儀成功減16公斤，恢復好身材。(圖／翻攝自東網)

46歲玉女掌門人葉蘊儀，當年因把19歲講成「洗腳水」，讓她一夕爆紅，後來她在事業高峰之際，選擇嫁入豪門退出演藝圈，未料婚姻僅維持5年，就以離婚收場，她2014年短暫復出，接拍電視劇《女人俱樂部》，不過身材卻發福走樣，看起來就像大嬸，近日她下定決心減肥，成功減重16公斤，整個人回春，還赴日本拍寫真。

當年清純可愛的葉蘊儀，這幾年被發現明顯發福顯老態，近日她大蛻變，減掉16公斤，從「肥菜」變回「正菜」，並赴日本拍攝寫真，留下美好時刻倩影，她不僅半裸泡牛奶浴，還真空上陣，濕身透出傲人上圍，還有只穿bra和小褲褲，雖然只拍背影，但似乎已回復到20歲的身材。

葉蘊儀透露這組照片，她是想以藝術家及演員的身分帶出「女性身體自主」等議題，而孩子也已是大學生，她認為可以做自己想做的事了，並自豪減肥後，還保有35D好身材。

葉蘊儀拍寫真，留下美好時刻倩影。(圖／翻攝自東網)

(中時電子報)