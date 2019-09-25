大陸申報《聯合國世界遺產名錄》時，承諾2030年將恢復的天壇遺址。（取自新浪微博＠中國新聞網）

北京天壇泰元門經過搬遷騰退和為期3個月大修，昨天（9月24日）正式宣告完工。自此，天壇圜丘壇四座天門遙相對望，天壇內壇在70年後，首次呈現完整格局。

明嘉靖九年（西元1530年），圜丘壇建成時設有四座天門：泰元門、昭亨門、廣利門和成貞門，分別位於東、南、西、北；「元、亨、利、貞」取自《周易》中乾卦的卦辭，其意象徵大自然春夏秋冬周而復始、天地萬物生生不息。

其中，泰元門為天壇圜丘東天門，位於圜丘壇內壇牆東南側，距圜丘約500公尺，為綠琉璃瓦歇山頂、磚座三孔拱券建築，大門朝東一側上方有石額，鐫刻滿漢文字「泰元門」，門外建有崇雩壇，皇帝行經泰元門祭天祈雨。

明隆慶元年（西元1567年），廢除雩祀（古代祈雨的祭祀），泰元門從此閒置不用；1970年代中後期，泰元門封閉改造成為民居，加上東坡瓦面上長有粗大的樹木，造成瓦面破損十分嚴重，樹木根系深入壇門建築主體，威脅建築結構安全。

文物專家表示，泰元門在施工前，琉璃瓦釉面風化脫落，瓦件、脊獸件破損缺失較嚴重；三個券洞曾有三家住戶，在券洞內砌築隔牆，設有吊頂。壇門券洞內原地面被水泥地面覆蓋，券洞兩側被磚牆封堵，門扇被包砌在牆體內，門扇糟朽嚴重，門釘全部缺損。

隨著北京市中軸線整體申遺工作的啟動，2019年6月泰元門復原修繕工程啟動。為真實、完整地保存歷史原貌和建築特色，天壇公園堅持的修繕原則是：在不改變文物原狀的前提下，以建築現有傳統做法為主要的修復手法，盡可能多地保留現有的建築材料，按原規制、原材料、原工藝做法進行施工，做到「修舊如故」。

不過，修繕泰元門的硬時，有鑑於泰元門彩畫的保護價值突出、彩畫工藝的特殊性，本次施工只對彩畫進行現狀保護，待後期進行專項彩畫研究，以確保此處重要的彩畫遺存得到科學合理保護。

由於歷史原因，天壇仍有大面積壇域被占用，其中有神樂署、犧牲所、石牌樓、鐘樓、輿路等遺址遺跡，是天壇作為最高等級祭祀壇廟必不可少的組成部分，也是研究古代壇廟祭祀禮儀的重要歷史素材和物證。未來等占用單位遷走後，相關遺址將在現場考古後，根據遺址和歷史資料的完整程度，決定修復還是保護。具備修復條件，可以申請修復論證，如果修復條件不成熟，則可能開展遺址保護，希望在2030年前恢復天壇將總體完整性，完成向聯合國教科文組織申報《世界遺產名錄》的承諾。

(旺報 )