義大利籍男子來台就讀研究所結識瓜地馬拉籍同學葛倫志，被控招攬烏拉圭投資人投資，於台灣代為操作國外商品期貨，高院維持一審判決，認定檢方舉證不足，將他判處無罪，至於葛倫志部分則判公訴不受理。

高院指出，葛倫志被控從2012年9月間起，向28名台投資人募資、代為操作國外期貨，業經檢察官提起公訴，由台北地院另案審理中，檢察官本案提起公訴，因兩案的犯罪事實，吸收資金的用途相同且犯罪時間接近，不應另行起訴，判決公訴不受理。

(中時 )