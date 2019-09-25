義大利男被控吸金 罪證不足獲判無罪 14:352019/09/25 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 義大利籍男子來台就讀研究所結識瓜地馬拉籍同學葛倫志，被控招攬烏拉圭投資人投資，於台灣代為操作國外商品期貨，高院維持一審判決，認定檢方舉證不足，將他判處無罪，至於葛倫志部分則判公訴不受理。 高院指出，葛倫志被控從2012年9月間起，向28名台投資人募資、代為操作國外期貨，業經檢察官提起公訴，由台北地院另案審理中，檢察官本案提起公訴，因兩案的犯罪事實，吸收資金的用途相同且犯罪時間接近，不應另行起訴，判決公訴不受理。 (中時 ) #公訴 #葛倫 #犯罪 #投資人 #檢察官 也許您會感興趣 推薦閱讀 SBL》九太兩名新洋將報到 話題性十足 00:072019/09/21 體育 連千毅之亂！ 6人羈押1嫌待複訊 12:462019/09/21 社會 富邦投信：重視公司治理 聚焦責任投資 11:422019/09/23 財經 永康分局反賄選宣導 檢察官教民眾查賄SOP 22:332019/09/23 社會 竹檢前檢察官詹昭書涉貪提早到案發監執行 22:322019/09/23 社會 援交或性侵？日女控日男 反悔撤告 14:032019/09/24 社會 警察執法界線何在 永和警分局邀檢察官授課 19:152019/09/24 社會 演檢察官前先拜碼頭 張震至北檢見習 09:202019/09/25 社會 美女檢察官初體驗 「開箱文」宣傳科技查賄 13:012019/09/25 社會 內湖星巴克偷拍狼稱已就醫 求檢察官輕放 13:082019/09/25 社會 社會熱門新聞 正妹肉身教「生物學」 戶外教學全都「露」 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 夾娃娃機店不夾娃娃 國中小情侶上演活春宮全被錄 - 社會 【保外就醫黑幕】扁爽待豪宅嗆來抓我 漸凍人獄中等死 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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