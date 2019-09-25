南海挖石油再度引發討論，綠媒根據網路照片，報導去年韓國瑜競選期間，掛在街頭的宣傳看板明確寫出「挖石油」政見，但是藍底白字，網友群起譏諷「真的不是白紙黑字」；韓國瑜競選辦公室25日嚴正聲明，這塊看板並非韓團隊製作，而是前民進黨高市議員洪平朗所設，內容全是扭曲韓國瑜的政見，並點名《新頭殼》、《自由時報》和《三立新聞網》應針對不實報導道歉並修正，否則將請律師蒐證提告。

韓競辦點名網路媒體《新頭殼》報導「韓國瑜選市長競選廣告還在！這『6個字』真的不是白紙黑字…」、《自由時報》報導「韓國瑜『挖石油』競選廣告還沒撤！網友狠酸：這是白底藍字」、《三立新聞網》報導「抓到了！韓挖石油證據 網：藍底白字」是典型的標題殺人法，競辦表達嚴正抗議。

韓競辦表示，這3則報導皆引用1張翻攝自臉書的競選看板照片，並藉由錯誤標題，引導民眾認為這塊看板是韓國瑜去年選高雄市長時的競選廣告，但查證後發現，這塊看板根本不是韓國瑜競選市長團隊所製作，而是去年選前，民進黨籍議員候選人洪平朗做的，看版下方以「綠底黃字」屬名高雄市議員候選人洪平朗製作，選舉結束後這塊看板也已經撤下。

韓競辦痛批部分媒體未經查證，就引用早已不存在的看板，並以容易混淆視聽的標題來誤導民眾，標題殺人法不僅嚴重扭曲韓國瑜的政見，更傷害了媒體第四權。

韓國瑜競選辦公室要求《新頭殼》、《自由時報》和《三立新聞網》應針對此事公開道歉，並修正該篇報導，否則將委請律師蒐證並提告。

(中時 )