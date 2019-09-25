第49屆全國技能競賽有674名各界技藝菁英參與，闖進全國決賽的羅東高工學生，奪得1金、2銀、3優勝、4佳作的成績，參賽的10名學生全部獲獎，以全壘打之姿喜迎佳績。

全國技能競賽是9月16日至20舉行，計有47個競賽職類，參加決賽的選手都必須先取得各分區賽前5名才能晉級，羅工在今年4月的北區分區賽有5職類13人，晉級報名參賽有3個職類10人。

校方表示，此次參賽選手中，資訊科有8人，參加資訊與網路技術職類2人、機器人職類3隊6人；機械科有2人參加綜合機械職類，而且賴炳文、賴秉志2人還是親兄弟。

賴炳文獲得優勝第5名，賴秉志獲佳作，為學校奪得金牌是參加資訊與網路技術職類的黃竣揮，黃竣揮在決賽第2天結束時，分數還落後前2名，但他最後一天表現穩定逆轉獲得金牌，創資訊科參賽此職類的最佳成績。

校方表示，學校近年各方面表現全面提升，更注重學生技能專業的培養，以務實致用為標的，彰顯技職教育的核心價值，各科選手培訓都在放學後晚上、例假日、寒暑假的時間，幾近全年無休的不斷練習，在競賽場上所展現出的專業與堅持，值得大家一起鼓勵與喝采。

(中時 )