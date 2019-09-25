34歲陳姓孕婦昨晚在新北市蘆洲區某婦產科診所生產，卻因子宮破裂大量出血，導致嬰兒不幸夭折，陳婦則仍在加護病房急救，讓家屬不能接受，質疑醫師疏失，新北市立聯醫婦產科主任董宇紅表示，生產時子宮破裂機率為萬分之0.5左右，但因無法完全預期，且發生後的出血速度極快，母子救回機率非常低。

董宇紅說，子宮破裂較常發生在第一胎剖腹或是曾經開刀、第二胎自然產的產婦身上，機率較全都自然產的產婦高10倍，臨床上醫師可從觀察到產婦突然劇痛或急性休克、胎兒遲未產出等異常狀況，判斷有無子宮破裂，並立即決定剖腹生產，但救回機率仍非常低。

董宇紅說，一般婦產科診所、醫院都會在產前衛教告知孕婦及家屬子宮破裂風險，但由於子宮破裂無法完全預期，可以理解發生憾事後家屬心裡無法釋懷，若醫師在生產過程有觀察到變化，當下有積極急救、並轉送處理，並不能將責任全數歸救醫師。

另名不願具名的婦產科醫師則認為，子宮破裂發生機率低，但不是不能預防，以蘆洲案例來說，目前尚無法判定產婦子宮破裂原因是胎兒大小造成，或是生產過程過於粗暴及其他因素，發生子宮破裂時可以從產婦心跳觀察，如能盡快開刀，產婦應不至於休克，但仍要了解生產過程的前因後果才能判斷原因。

(中時 )