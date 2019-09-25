屬於BWF超級500系列的2019韓國羽球公開賽，緊接在前一周超級1000系列中國公開賽之後，沒有喘息就要移動不同國家的強硬賽程，讓不少選手吃不消，昨天才把世界球后寶座讓回給戴資穎的日本好手山口茜，今天在女單第一輪第1局還沒打完就退賽，加上大陸名將李雪芮、大會混雙第2種子等也提前放棄賽事。

韓國賽開打前，才在中國賽封后的西班牙好手馬琳（Carolina Marin）、大陸男將石宇奇、印尼男雙阿山（Mohammad Ahsan）/蘇堤萬（Hendra Setiawan）就先宣告退賽，比賽進入到第2天，又有更多選手在比賽中途退賽，大會女單第1種子山口茜是在第一輪第1局11：10領先時退賽，奉送印尼女將菲崔雅妮（Fitriani Fitriani）晉級。

山口茜提前退賽，也宣告她從8月世錦賽開始，連續三站賽事止步32強，除了世錦賽首輪64強輪空，接下來中國站、泰國站都是「一輪遊」，也因為今天山口茜退賽，寶島球后戴資穎如果一路過關斬將，4強最有可能的對手就是她的天敵、泰國伊瑟儂（Ratchanok Intanon）。

至於寶島混雙組合王齊麟/程琪雅，首輪就碰到「大魔王」、大會第2種子的大陸組合王懿律/黃東萍，首局「王程配」3：1領先時，王懿律/黃東萍宣布退賽，也讓「王程配」沒費太多功夫就晉級16強；另外，大陸前球后李雪芮女單首輪則是在15：21、3：11大幅落後時退賽，印度男將帕拉內斯（Sai Praneeth B.）則是挑戰第5種子、丹麥安東森（Anders Antonsen）的比賽中，在9：21、7：11落後時退賽。

(中時電子報)