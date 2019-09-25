無人機攻擊有增無減，而最近沙烏地兩煉油廠遭無人機群自殺攻擊，更促使五角大廈積極想獵殺它們。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）與「戰區」（The War Zone）網24日報導，五角大廈已通報國會，將採購名為光炮（PHASER）的微波武器系統，靠脈衝能量來擊落無人機群。

(中時電子報)