獵殺無人機 美要海外部署微波武器 14:502019/09/25 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 無人機攻擊有增無減，而最近沙烏地兩煉油廠遭無人機群自殺攻擊，更促使五角大廈積極想獵殺它們。 據《大眾機械》（Popular Mechanics）與「戰區」（The War Zone）網24日報導，五角大廈已通報國會，將採購名為光炮（PHASER）的微波武器系統，靠脈衝能量來擊落無人機群。 (中時電子報) #無人機 #美國 #石油 #微波 #光炮 也許您會感興趣 推薦閱讀 就靠這神器！美擊落伊朗無人機 16:102019/07/19 軍事 紅色幽靈現身 轟-20傳將成殲20僚機 10:432019/08/10 軍事 可執行自殺任務 陸礪劍現身俄航展 13:302019/09/01 軍事 陸002艦年內服役 偵察版利劍將上身 08:372019/09/18 軍事 陸航母殺手剋星 美MQ-25成功首飛 16:262019/09/20 軍事 軍事熱門新聞 對付美航母 陸祭新殺手鐧 - 軍事 下水了！ 075首艦為陸大添對台戰力 - 軍事 國防部最常被駭的不是軍情局？竟是這單位！ - 軍事 首批M1重型坦克 預計111年在美國交貨18輛 - 軍事 陸兩棲攻擊艦今下水 國防部：渡海來台至少一天 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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