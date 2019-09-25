桃園市桃園區一名56歲的王姓男子，23日上午出門散步卻不慎迷路，在外流浪2天到大園埔心地區，熱心民眾在路上看到神情恍惚的王男向警方報案，警方馬上認出他是通報協尋的失蹤人口，立即聯絡家屬前來，讓王男順利返家團圓。

大園分局埔心派出所於25日上午接獲民眾報案，稱在中正東路一段上有一名男子神情恍惚，獨自走在路旁。警員徐漢威、鄭大維獲報前往現場，一看見男子就覺得非常眼熟，立即打開手機通訊軟體裡的失蹤人口協尋群組，發現該男子就是2天前在桃園被通報失蹤的王男，員警立即聯繫家屬，並先將他帶回派出所休息。

員警試著關心王男，但他都答非所問，員警見王男身形消瘦、精神不佳，疑似有一段時間沒吃東西，便切了一些蘋果讓他補充體力，王男填飽肚子後總算露出笑容，頻頻向員警道謝。

王男妻子趕至派出所看到丈夫平安無事，總算鬆了一口氣，她向員警表示，王男有失智情形且身體不好，平時都住在康復之家讓專人照料，家人每天都會過去陪他，沒想到王男會趁人不注意時偷跑出去，流浪到15公里遠的大園地區。

王妻表示，王男身上沒錢也沒帶手機，一想到他這2天都過著餐風露宿的生活，就覺得相當不捨，很感謝警方的積極協尋，才讓王男能夠平安返家。

(中時 )