環保署長張子敬今（25）日宣布，為感謝資源回收業者（俗稱小蜜蜂）的辛勞，從今年8月1日起補助全台約8900名列冊資收個體業者，每人每月最高3500元；並補助提升收購金額，優於處理業者原本提供的最低價格。

目前回收率較低的是廢紙容器、廢塑瓶、廢電風扇等12項，如廢紙容器提高至每公斤18元，比原本的收購價5.25元高3、4倍。廢塑膠瓶則提高至每公斤12元，乾電池每公斤10元、養樂多瓶每公斤16元、廢電風扇、鍵盤、可攜式電腦每台30元。

環保署資源回收管理基金管理會表示，今年將從回收基金非營業基金編列1200萬元預算，明年也預計編列8584萬元支應，預期會成為常態性計畫，但會視景氣情況調整。

環保署與新竹市環保局今日舉辦「感謝資源回收個體業者及溫馨關懷活動」，張子敬並致贈新竹市580名回收業者遮陽帽、反光背心及手套等個人防護配備，提升工作安全。

「今嘛回收工作真歹賺，有時一天賺嘸100元。」邱姓女業者說，部分物品如紙類回收價格直直落，有些處理業者紙容器不收、軟質塑膠容器也不收。除非運氣好，每天多收銅器、鋁罐等高價物，收入才會多些。她很肯定環保署的補助政策，以最高補助上限3500元來算，「約等於每天多一個便當」。

環保署表示，回收政策是由政府提供一個結合行政資源、關懷弱勢及處理再利用通路的平台，其中資源回收個體業者的照顧及福利權益，更是持續推動資源回收政策重要的一環，為關懷資收個體業者及拓展資源回收管道，以往已推動「資收大軍計畫」，由於最近部分資源回收物品價格滑落，因此擴大辦理關懷計畫。

此外，為減輕個體業者推車負擔及提高清除速度，環保署要求各縣市環保局清潔隊提供到府清運服務，減少個體業者推車的辛勞。

(中時 )