學甲警分局調查侵占國土案件，意外逮捕一名因恐嚇取財遭判刑的通緝犯。(網友提供／莊曜聰台南傳真)

近期政府發展綠能，相中台南將軍、七股一帶的廢棄鹽灘地，將設置太陽能光電廠，沒想到早有人動了歪腦筋，擅自整地飼養文蛤，做起無本生意來，學甲警分局據報展開調查，前日晚間在魚塭旁發現形跡可疑的陳姓男子，他矢口否認占地行為，但警方一查之下發現他竟是涉及恐嚇取財遭判刑的通緝犯，在地方上惡名昭彰，將他逮捕歸案，移送台南地檢署發監執行。

警方調查，59歲的陳男綽號「金剛」，有殺人、槍砲、毒品等前科，平時以暴力討債、收取保護費為生，3年前因向佳里區多家按摩店、養生館收取保護費，不從時就以棍棒砸店威脅，也曾在學甲向人討債，逼得債主跳下魚塭逃命，手段凶狠，後來遭法院判刑，卻遲未到案，檢方在8月底發布通緝。

據了解，陳男在躲藏期間相當低調，讓警方難以掌握，沒想到他竟動起歪腦筋，見到將軍青鯤鯓一帶的廢棄鹽灘地無人使用，竟雇來重機具整地成魚塭，估計面積約有10公頃，並放下文蛤苗飼養，想在中秋節前收成，海撈一票。

由於該處將興建電廠，原先有飼養魚貨的場所都已清空，卻只有此處無人處理，學甲警方獲報後佈線追查，9月初在該處找到一群正準備收成文蛤的工人，其中一名毒品通緝犯是陳男兒子，警方估算陳男擔憂血本無歸，會前往漁塭查看，多次埋伏，果然在23日傍晚將他逮捕歸案。

陳男矢口否認他涉及侵占國土飼養文蛤，警方則將他移送地檢執行前案刑期，該處魚塭上有數萬斤文蛤未收成，警方也將持續追查以釐清案情，地方治安毒瘤落網，也讓眾人都鬆了一口氣。

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(中時 )