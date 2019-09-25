知名火鍋連鎖店千葉火鍋打出15週慶抽BMW，手筆大方直逼百貨公司的知名火鍋店。第一輪直播抽獎，請來沈玉琳擔任直播主，沒想到竟然鬧雙胞。原來是該火鍋店嘉義區主管林佑整，神似沈玉琳，相似度99.99%，他還是超級沈迷，一聽到沈玉琳要來當直播主，排除萬難往北衝，就是為了追星，親自為沈玉琳服務！為了這天到來，沈迷更是精心打扮，從服飾、眼鏡還有招牌動作，讓現場用餐民眾笑到噴飯，連沈玉琳也覺得沈迷像是失散多年的弟弟。

沈玉琳直播抽GOGORO(圖/千葉火鍋提供)

沈玉琳吸金指數破表，業者表示，今日中午用餐人數突破500人，為了炒熱現場氣氛，業者更送出170張免費餐券，而直播最高潮則來到抽GOGORO，沈玉琳更是現場打電話給得獎者，得獎者開心到放聲尖叫，並於今日9/25送出一台GOGORO大獎。

業者表示，抽獎活動將持續到10月23日，只要消費滿500元，就送一張抽獎券，消費滿1000元送二張抽獎券，以此類推，消費越多次，中獎機會越高。接下來更會抽出5台GOGORO和BMW汽車大獎，想成為百萬轎車得主，快到千葉火鍋報到。

千葉邀你吃火鍋抽BMW(圖/千葉火鍋提供)

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