土耳其多家媒體報導，美國已經就F-35匿蹤戰鬥機等議題向土耳其提出新交易條件，此舉為緩解兩個北大西洋公約組織盟國間的緊張關係帶來希望。

「每日晨報」（Daily Sabah）今天以「據報美國就F-35戰機向土耳其提出新交易條件」為題報導， 美國駐土耳其大使沙特菲德（David Satterfield）20日提出對安卡拉出售愛國者防空飛彈系統。這項要約也涵蓋調降鋼鋁關稅和其他貿易配套方案，目的在使雙邊年貿易額從目前的200億美元增長至1000億美元。

報導提到，親政府的土耳其新聞網（Haberturk）和NTV電視台昨天都作了上述報導。沙特菲德可望以書面方式向土耳其政府提出要約。

美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）22日在紐約會晤土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）後，也期許雙方深化戰略關係。他會後告訴媒體：「期盼我們跟土耳其可以深化戰略關係...試著讓他們回到F-35計畫，或許商討自由貿易方案。」

艾爾段正在紐約出席第74屆聯合國大會，他可望與美國總統川普進行場邊會晤。兩人6月下旬出席日本大阪20國集團（G20）高峰會時，將雙邊貿易目標由750億美元提高至1000億美元。

安卡拉向俄羅斯採購的S-400防空飛彈系統於7月開始交付後，華府以俄製系統恐危及F-35戰機為由，中止土耳其參與「F-35聯合攻擊戰鬥機」（F-35 Joint Strike Fighter）計畫。

土耳其採購的首套S-400系統於7月12日至25日間交付，第2套系統於8月27日啟運、9月15日完成交付，導致土、美緊張加深。

親政府「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，沙特菲德8月28日向艾爾段呈遞到任國書後，便持續拜會安卡拉高階官員。

土耳其為F-35戰機生產超過800種零件，美方排除土耳其參與開發計畫一事嚴重打擊兩國經濟關係。華府認為，F-35戰機在S-400系統附近操作，恐讓莫斯科洞悉參數，得以發現和追蹤這款匿蹤戰機。

但川普對於安卡拉選擇採購俄製系統表達諒解，並歸咎前總統歐巴馬政府拒售愛國者系統，才導致土耳其轉向。川普曾表示，身為北大西洋公約組織（NATO）成員國，土耳其未獲公平待遇。

安卡拉原本有意對華府採購愛國者系統，努力許久仍無法如願，因而於2017年轉向莫斯科採購S-400系統。

(中央社)