資誠聯合會計師事務所發布《重視健康促進迫在眉睫》報告發現，43％的受訪者表示，他們對於改善自己的健康社會決定因素，該負起最大責任；另報告也顯示，人類健康生活的最大挑戰是沒有足夠睡眠時間（每天7-9小時）35％，其次是花太多時間在科技，如手機、社群媒體，占26％，第三是缺乏動機讓自己變得更健康 ，占22％

健康的社會決定因素(social determinants of health)是指在生活和工作中，與社會、經濟和環境相關的因子，例如教育狀況、人際關係、經濟能力、生活環境和飲食營養，這些因素影響健康促進的成效。資誠報告指出，臨床醫療雖然重要，但對於個人健康僅有20％影響力，其他重要的決定性因子包括社會經濟背景40％、生活習慣30％、及居住環境10％。

舉例而言，肥胖導致罹患糖尿病、心血管及癌症等慢性病風險提升，是全球性的健康議題。根據OECD統計數據， 2015年全球有53.9％人口過重，台灣則有44.7％人口過重，高於日本及韓國。預測到2025年，許多國家的過重及肥胖率將超過68％，造成慢性病相關醫療支出急遽增長。

資誠聯合會計師事務所副所長暨生技產業發展團隊負責人曾惠瑾表示，全球醫療健康產業正面臨巨大的變革，許多國家政府正在重新調整健保支出資源，從臨床醫療與照護，轉變到疾病預防與健康促進。醫療體系若不能改變服務提供的思維，即使有再創新的治療方式或藥物，將徒增更多醫療資源的浪費，卻在增進使用者健康上事倍功半。

根據資誠調查發現，43％的受訪者表示，他們對於改善自己的健康社會決定因素，該負起最大責任；此外，人類健康生活的最大挑戰是沒有足夠睡眠時間占35％，其次是花太多時間在科技例如手機、社群媒體占26％，第三是缺乏動機讓自己變得更健康占22％。

調查也指出，20％的受訪者表示無法負擔得起健康的生活方式，例如吃健康食物或上健身房；也有20％受訪者表示沒有時間讓自己變得更健康認為自己身體狀況不佳或非常不佳的受訪者中，22％表示精神健康問題，如憂鬱症，使他們無法享受更健康的生活方式。

(中時 )