有54年歷史的舊穀倉搖身一變「新農豆食堂」，希望讓到新港的旅人有歇腳之處。（張亦惠攝）

新農豆食堂內販售在地小農種的蔬果及農會的優質農產品，與農民攜手一同拓展銷路。（張亦惠攝）

新農豆食堂保留原始木造屋頂，加上具現代設計感的裝潢，整體氣氛相當不錯。（張亦惠攝）

嘉義縣新港鄉農會54年歷史舊穀倉華麗變身成「新農豆食堂」，25日舉辦開幕記者會，新港鄉農會總幹事陳永華表示，新農豆食堂是嘉義縣第一個匯集農民直銷站、輕食餐廳及咖啡飲料吧於一身的農會穀倉改建案，保留原始木造屋頂，加上具現代設計感的裝潢，現場展售在地小農蔬果、農產品，也希望讓到新港的遊客有休息的空間。

「新農豆食堂」今年2月發包改建，歷時約7個月完成，耗資超過千萬，其中100萬來自農委會輔導農會發展農村經濟事業計畫的補助，其餘皆來自農會自有經費。

新港鄉農會供銷部主任陳銘仁表示，目前銷售的農產品共50支，23支為新港農會的產品，還有12支其他農會的特色產品及15支在地有機驗證或友善農法產品；輕食咖啡廳內的飲品及輕食也都結合在地特色農產，包括黑豆、空心菜、地瓜葉等，陳銘仁笑說，大家到新農豆食堂一定要點「蘋地相遇」由2顆蘋果、地瓜葉及鳳梨果泥打成的果汁，相當香甜滑順。

今天嘉義縣長翁章梁、行政院農業委員會農糧署副署長蘇茂祥、農糧署南區分署長姚志旺、新港鄉長林茂盛等人皆到場參加開幕，現場由新港在地青農手拿黑豆、空心菜、洋桔梗花、米、甜椒、以及鳳梨走秀，展現新港農會的經營成果。

陳銘仁說，正式開幕後食堂每日營業時間為上午7點到晚上9點，將陸續推出打卡送好禮、米糧文化節行銷活動等，未來農民直銷站更將安排小農進駐，推出「小農送到chia」活動，讓小農直接跟消費者面對面溝通，了解消費者需求，促進農產品銷售。

(中時 )