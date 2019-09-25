37歲氣質女星張鈞甯今(25日)被周刊曝光和大她1歲的邱澤約會，稍早邱澤透過經紀人大方認了正在追求女方，外界也隨之放大檢視邱澤感情史，其中他跟甜美女星唐嫣當年分手分的不愉快，遭外界狠批，去年邱澤接受陸媒專訪，被問怎麼看外界負評？邱澤當時回應自己會反省，也曾想過：「或者是自己其實是不適合談戀愛的」。
邱澤今被《鏡周刊》爆料夜會張鈞甯，他鬆口認愛，引發網友熱烈討論，去年他接受《新京報》專訪，被問到在網上搜尋自己新聞，「你的名字經常前面會加比較渣的點綴，會不會覺得很委屈？」對此，邱澤先是苦笑，接著表示：「有時候其實還是會反過頭來，想想自己在性格上面是不是有什麼別人不喜歡的地方，但是這段時間也是會一直不斷的...算是反省自己吧！」
邱澤又說，偶爾會覺得自己可能不適合談戀愛，但工作時不會讓這些事影響心情，希望讓大家只看到在腳色中純粹的邱澤，身為偶像劇男主角專業戶的他，也承認浪漫美好的愛情故事演多了，「在生活裡會變無聊是真的」，直言自己喜歡的浪漫是生活裡的小幸福，像是肚子餓時對方能為自己煮一碗麵就會很感動，笑說這應該是演員的「職業傷害」之一。
(中時電子報)
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