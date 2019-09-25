交通部觀光局推出秋冬國旅獎助計畫，交通部長林佳龍8月與業者餐敘時，有業者建議將溫泉納入計劃，為進一步刺激國旅，交通部預計10月起祭出「溫泉買一送一」優惠方案，經費則由原計畫中方案四的5000萬元支出，不再新增經費，觀光局明日將派員至台東知本溫泉觀光協會大會說明，完整方案本周就會出爐。

交通部9月至12月推出秋冬國旅補助計畫，實施至今將滿月，許多業者認為本次效果較4月春遊補助更好，林佳龍在8月與觀光業各大代表餐敘時，溫泉觀光協會理事長李吉田建議，因為時序已近秋冬，應比照遊樂園優惠模式，提供溫泉產業相關優惠，刺激溫泉飯店與周圍景點景氣。

林佳龍上周四再與中部觀光業者座談，會中業者表示，本次獎助納入觀光工廠、休閒農場與遊樂區，確實有助於業績提升，九族文化村副董事長張協權表示，因為九月是開學季，原為傳統旅遊淡季，但因此次優惠納入遊樂園，中秋連假業績至少成長一成以上，約多吸引7、8000名遊客。

交通部指出，溫泉產業有實質帶動各地觀光的效益，觀光局已研擬措施，預計10月起至12月，將推出溫泉買一送一優惠，並透過分區的規劃接力推廣各溫泉區，強化對偏遠地區溫泉的行銷及協助。

由於秋冬補助中，方案四編列5000萬經費，獎助旅行業、旅宿業、遊樂業、相關公協會等辦理觀光優惠活動，因此本次溫泉優惠費用將以此案經費支出，每案上限100萬元，適用方式則依每案內容審查結果決定，如現場折抵或溫泉券折扣。觀光局明日將派員赴中華民國溫泉觀光協會的會員大會，向溫泉業者說明，完整方案本周就會出爐。

(中時 )