高雄巿議會25日開議，下午辦理3場巿政考察行程，行前由高巿府研考會簡報施政亮點，高雄巿長韓國瑜致詞時表示，提供愛情摩天輪、中英文雙語教育及路平3個亮點，尤其路平鋪路時將來會公告，如果不能達成，就是欺騙選民。

韓說，愛情摩天輪目前在招商的時候有海內外31家廠商表達了興趣，最遠有從荷蘭阿姆斯特丹來的，也有從加拿大、日本、香港來的，另外還有國內的廠商，未來愛情摩天輪將會是高雄巿推動愛情產業鏈非常重要的地標。

其次雙語教育，在高雄巿有限的財政下，擠出4700萬來實施。今年將從國中3所、國小21所的學校開始來推，如果寶貴的經驗獲得成功，明年希望能推廣到48所，第3年96所，在第4年全面推動，開創台灣的教育，勇敢的邁開一步。

韓也提到，外國師資不管在生活習慣、教學經驗、教具等還要跟學生、老師磨合，也要融入台灣文化，更需要家長、學校教職員配合，但他希望高雄的孩子及台灣小朋友，未來一定要會中英文雙語，否則人生的競賽會吃大虧。

至於路平，目前高雄已修了203條道路，所有的修路標準都有SOP，還要抽檢，如果抽查不符，將會依照合約督促廠商。他也提到，副議長陸淑美反映，為什麼這條路修、隔壁的路不修，因此將來在修路的同時，會一併公告。

他指出，公告時，會說明巿政府有多少錢、道路的情況、使用密度，未來要怎麼鋪等，一旦公告就一定要達成，不然會有欺騙選民的嫌疑。由於要做的事很多，此次沒辦法安排到鄉下漁村去了解外銷情況，以後有機會再來排。

(中時 )