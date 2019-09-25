自從蘋果推出AirPods無線藍芽耳機後，因單價落在5000新台幣左右，一開始並沒那麼流行，甚至被譏笑像「牙刷頭」。直到這一兩年，路邊行人似乎越來越多人耳裡戴上AirPods，因此引起網友好奇，「怎麼現在路上也太多人戴AirPods了吧」！文章PO出後造成網友熱議，不僅引起兩派人馬論戰，更揭露現在為什麼常常在路上看到的驚人真相。

PTT網友她觀察到AirPods漸漸「人耳一隻」的現象，因此在WomenTalk版發文，表示「有鑒於AirPods的價格跟實用性，尤其是價格，一個耳機5290也太貴了吧！完全不親民。但是最近發現路上的人越來越多人在戴，不論是坐公車、走路、座捷運、逛街的。有錢也不會想買，路上的有錢人是不是很多？」網友紛紛丟出見解，同時也造成AirPods愛好者、討厭者爭論不休，但有網友點出原PO路上見到那麼多人戴AirPods的血林林真相是，「假的」。

果粉」。商人嗅到濃濃的新台幣味，開始生產仿製的AirPods，以應付不願花高價購買的果粉，走在路上，形同AirPods本尊，旁人也難以洞悉真假。（圖摘自apple官網）

沒錯，就是仿的，自從Apple蘋果公司推出iPhone系列這劃時代的發明後，造就了為數眾多的死忠「果粉」。商人嗅到濃濃的新台幣味，開始生產仿製的AirPods，以應付不願花高價購買的果粉，走在路上，形同AirPods本尊，旁人也難以洞悉真假。「很多都假的啦」、「一堆假貨」、「網拍一堆仿冒便宜貨」、「很多人都戴仿的，半價就有超A貨，1000也有不錯像的」、「你信不信一堆仿的」、「仿的399就有」。

那真的AirPods又哪吸引人呢？不少反對的網友認為外型醜其音質又對不起它價位，相同價位可以買更好音質；而較低價位藍芽耳機也有更好收聽品質。「很像助聽器」、「幾乎不隔音」。

但是資深果粉就跳出來解釋了，AirPods的重點本來就不是在音質或抗噪，而是通話功能！而且以中價位的區段來講，AirPods已經對得起它的價位了。「AirPods本體是在他的mic，優點在通話，但音質只有悲劇」、「實用性很高吧，光是講電話就屌打市面上某些知名的」、「超好用的好嗎」、AirPods以真無線來說不算貴」、「騎機車講電話超方便好嗎」。

AirPods，蘋果公司推出的無線藍芽耳機，於2016年9月蘋果秋季新品發布會上初次發布。（圖摘自apple官網）

AirPods，蘋果公司推出的無線藍芽耳機，於2016年9月蘋果秋季新品發布會上初次發布，2019年3月發布第二代AirPods，目前官網售價5,290元；無線充電版本為6,490元。

(中時電子報)