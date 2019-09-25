勞動部勞動力發展署桃竹苗分署創立「衣啟飛翔創客基地」，連續舉辦2屆舉辦「創客職人日」Ｍaker市集，今年移師桃園中壢舉辦活動， 28日下午1時至晚上7時將在中壢銀河廣場打造桃園最大的手作體驗市集，歡迎民眾攜家帶眷一起來動手體驗手作魅力。

活動邀請各類職人發揮創意，例如傳統的雞毛撢子，在科技家電充斥的時代，也能成為新潮時尚的生活日用品。客家傳統民俗手工藝纏花，是早期新嫁娘頭上的「春仔花」，如今也能融合古今，透過手指纏繞出新意。還有自己動手做出具有濃濃美學風格的個性燈飾，以及仿生鳥、無人機的DIY體驗等。

其他還有香氛、藍染、絹印、AR／VR、皮革、烘焙美食及咖啡等百種Maker體驗與手作商品展售，當天都在銀河廣場提供體驗課程與展售，除了500個免費手作體驗課程名額外，現場還有闖關抽大獎活動，只要完成三道關卡，就有機會抽中平板電腦、折疊腳踏車及潮牌手沖壺等精美禮物。活動詳情請上「衣啟飛翔創客基地」臉書或電洽03-5335055分機14。

(中時 )