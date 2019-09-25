有不少人認為公務員是個穩定、薪水不差的夢幻職業，但有一名網友卻認為，公務員薪水很低，雖說很穩定，但久了就很難離開，每天去同一個地方上下班到老，所以低薪公務員到底是幸還是不幸？PO文底下意外掀起激烈爭論。

原PO以「低薪的公務員是打算就這樣過完一生嗎？」為題在PTT上發文，他表示，公務員薪水低，好處是穩定，但做久了就離不開，殘酷地說，一生也就這樣了，每天還要去同一地方上下班到老，這樣是幸還是不幸？發文一出，讓許多網友在底下反擊，「公務員公保和退撫還是大勝」。

網友紛紛回應，「勞保比公保+退撫，怎麼都不可能贏」、「你民間工作領三萬的能領到65歲退休嗎？」、「退休後屌打高薪勞工」、「低薪工務員一輩子所得還是有上千萬，贏爆一堆上班族」、「又不是不會加薪，是在一生什麼啦」、「正常到頂都有六七萬還有不錯的月退」。

(中時電子報)