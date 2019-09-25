北市府顧問蔡壁如利用行政資源拉攏市府官員加入民眾黨，挨批黨政不分。對此柯文哲反嗆「議員都有黨籍，也都有助理，黨政要怎麼分開做，你先示範一次給我看，我們就會了」。對此市議員王世堅抨擊，柯文哲握有行政權、市府8萬公教大軍行政資源跟每年將近1700億元的預算，但柯最近一年來為了台灣民眾黨、為了選舉，毫無掩飾使用市政資源打造個人政治舞台，這也是最讓人鄙視的地方。

對於蔡壁如利用公家社群邀集官員雞入台灣民眾黨，市議員王世堅直指「蔡壁如應該辭職」，但她一定不會辭職，因為這就是典型「兩套標準」的柯氏手法。

王世堅表示，柯文哲對郭柯結盟一再表示不是為了錢，但「不用錢的最貴啦」。柯現在最嚴重的問題就是濫用市政資源，黨政不分，投入到民眾黨，民眾黨的人頭黨員多數是市府的幕僚，像民眾黨成立當天，可以明顯看到台北市政府、聯合醫院跟民眾黨「府院黨合一」情形。

針對柯文哲指稱議員也有黨籍之分說法，王世堅抨擊「柯文哲講這個是什麼？」他表示，議員只有立法權但沒有行政權，議員只有議會的幾位助理，柯文哲握有行政權，有市府8萬公教大軍的行政資源跟每年將近1700億元的預算打造個人的政治舞台，尤其這一年來更積極運用市政資源，而且是毫無掩飾的使用市政資源，這也是最可惡、最讓人鄙視的地方。

(中時 )