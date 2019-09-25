34歲陳姓孕婦24日在新北市蘆洲區某婦產科產房接生，陳婦因子宮破裂、大量出血緊急送醫，剖腹後男嬰也不幸夭折，造成母子一死一命危。李姓丈夫不滿診所不給調病例、接生醫師神隱，24日凌晨聚集近百名親友包圍診所怒撒冥紙抗議。醫師黃煌洲25日上午哽咽說明「不敢說完全沒有疏失，自己也還在學習」、「因為要撰寫報告才調病例回家撰寫」。

孕婦的婆婆哭訴「現在孫子沒了，媳婦在醫院急救，只希望調病例討個公道、解釋」，打給診所診所竟答覆「明天的事明天再處理」，哭訴醫生鬧出人命，竟然可以在家好好睡覺，完全沒有給家屬交代。

「因為要撰寫報告才調病例回家撰寫」，黃煌洲表示，因為要檢討才將陳婦部分病例調閱回家，強調是因為缺乏醫病信任，才會造成誤會，凌晨三點本來要進診所說明，同事怕他被情緒失控的家屬攻擊，才叫他不要進來。

黃煌洲強調，有將手機號碼交給家屬，「我絕對不是躲起來的人」表示如果是他的小孩死掉，一定也無法接受，並表示自己其中一個雙胞胎女兒出生時也沒有心跳，深刻體會家屬感受

「真的很喜歡迎接生命，每次看到路上的小孩過馬路都很感動」黃煌洲流淚表示，每次接生小朋友都感受到傳承的偉大力量，並呼籲在線接生醫生同仁不要對接生工作產生畏縮。

診所生產嬰死母命危 家屬怒圍診所撒冥紙

(中時 )