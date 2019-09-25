融合台灣崙背鮮奶加上日本北海道乳酪「金色頂級乳酪」也成為明星商品。（周麗蘭攝）

焦糖布蕾堡是以法國麵包為外皮，灌入焦糖布蕾，是店內麵包類中的冠軍。（周麗蘭攝）

千巧谷老闆黃吉雄、老闆娘蕭秀桂固守烘焙本業，兩人拿的是店內兩大天王產品，鮮奶乳酪蛋糕、焦糖布蕾堡。（周麗蘭攝）

由左至右分別是崙背鮮奶酥、金色乳酪、魔法雪球，都是使用崙背鮮奶。（周麗蘭攝）

千巧谷把廢棄工廠改造為乳牛牧場，讓顧客買崙背鮮奶做成的伴手禮，也親眼看得到牛。（千巧谷提供）

千巧谷牛牧場樂園可以餵乳牛，適合親子出遊。（周麗蘭攝）

崙背鄉千巧谷烘焙使用在地酪農生產鮮奶製作的「鮮奶乳酪蛋糕」熱賣12年，老闆黃吉雄堅持不推第二代產品，讓顧客永遠記得。為感謝客人的支持，他除了開牧場當烘焙坊，今年還買了真正的牧場，準備自養100頭乳牛做蛋糕。

黃吉雄原是台中人，2003年到崙背鄉創業，以麵包坊起家，後來才知道崙背鄉是酪農區，開始用崙背鮮奶做麵包、蛋糕、餅乾，也向顧客推薦崙背鮮奶，帶動一波風潮，去年起崙背鮮奶已在全聯上架。

人氣商品「鮮奶乳酪蛋糕」一開始曾製作失敗，黃吉雄為維持鮮奶原狀，直接以鮮奶取代水攪拌麵粉發酵，烘焙時再高溫殺菌，沒想到發酵不出來！一整桶都失敗了，原來鮮奶有許多菌會抑制發酵。

千巧谷鮮奶乳酪蛋糕是用崙背鮮奶發酵成酸奶，再混合乳酪做成蛋糕，剛推出時並沒一炮而紅，顧客幾年口耳相傳，才變成人氣商品。黃吉雄說，口味隨大眾化而微調，但不會推出第二代，原味就是最好的產品。

黃吉雄說，使用崙背鮮奶的成本比使用外國牛奶一公升高10多元，其實做西點的方法大同小異，用外國牛奶做的蛋糕品質也不錯，但千巧谷標榜使用在地鮮奶就要誠信，這也是想自己養牛的原因。

他表示，崙背酪農區的養牛技術很好，乳脂肪高達3.8％至4.1％，酪農戶供應全台高檔連鎖咖啡廳，他做成蛋糕、麵包、任何伴手禮都很滿意。

千巧谷乳牛牧場在2016年開幕，有幾頭乳牛可跟人互動，原來是黃吉雄覺得客人來崙背酪農區買蛋糕、麵包20分鐘就結束很不好意思，於是買了前身是豬圈、紡織工廠的廢棄廠房，開闢為乳牛牧場，「我只是想要弄一個好的購物環境，還是以烘焙為主，讓外來的客人買伴手禮也可以和牛互動」。

今年黃吉雄真的買下一個乳牛牧場，打算用自動化設備養100頭牛，生產麵包坊需要的牛奶，自己夠用就好。

千巧谷的「鮮奶乳酪蛋糕」曾入選雲林縣是大伴手禮之一，近年推出的「金色乳酪」也賣得很好，因台灣牛奶還不夠做乳酪， 千巧谷使用來自日本、澳洲的乳酪，北海道乳酪單價比較高，比一般貴了兩倍。

店內的牛奶人氣商品還包括魔法雪球（蛋糕泡芙）、鮮奶酥、日式烤乳酪球、鮮奶酪（也曾入選雲林十大伴手禮）、焦糖布蕾堡等、鮮奶烤布丁。

(中時 )