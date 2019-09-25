崙背鄉千巧谷烘焙使用在地酪農生產鮮奶製作的「鮮奶乳酪蛋糕」熱賣12年，老闆黃吉雄堅持不推第二代產品，讓顧客永遠記得。為感謝客人的支持，他除了開牧場當烘焙坊，今年還買了真正的牧場，準備自養100頭乳牛做蛋糕。
黃吉雄原是台中人，2003年到崙背鄉創業，以麵包坊起家，後來才知道崙背鄉是酪農區，開始用崙背鮮奶做麵包、蛋糕、餅乾，也向顧客推薦崙背鮮奶，帶動一波風潮，去年起崙背鮮奶已在全聯上架。
人氣商品「鮮奶乳酪蛋糕」一開始曾製作失敗，黃吉雄為維持鮮奶原狀，直接以鮮奶取代水攪拌麵粉發酵，烘焙時再高溫殺菌，沒想到發酵不出來！一整桶都失敗了，原來鮮奶有許多菌會抑制發酵。
千巧谷鮮奶乳酪蛋糕是用崙背鮮奶發酵成酸奶，再混合乳酪做成蛋糕，剛推出時並沒一炮而紅，顧客幾年口耳相傳，才變成人氣商品。黃吉雄說，口味隨大眾化而微調，但不會推出第二代，原味就是最好的產品。
黃吉雄說，使用崙背鮮奶的成本比使用外國牛奶一公升高10多元，其實做西點的方法大同小異，用外國牛奶做的蛋糕品質也不錯，但千巧谷標榜使用在地鮮奶就要誠信，這也是想自己養牛的原因。
他表示，崙背酪農區的養牛技術很好，乳脂肪高達3.8％至4.1％，酪農戶供應全台高檔連鎖咖啡廳，他做成蛋糕、麵包、任何伴手禮都很滿意。
千巧谷乳牛牧場在2016年開幕，有幾頭乳牛可跟人互動，原來是黃吉雄覺得客人來崙背酪農區買蛋糕、麵包20分鐘就結束很不好意思，於是買了前身是豬圈、紡織工廠的廢棄廠房，開闢為乳牛牧場，「我只是想要弄一個好的購物環境，還是以烘焙為主，讓外來的客人買伴手禮也可以和牛互動」。
今年黃吉雄真的買下一個乳牛牧場，打算用自動化設備養100頭牛，生產麵包坊需要的牛奶，自己夠用就好。
千巧谷的「鮮奶乳酪蛋糕」曾入選雲林縣是大伴手禮之一，近年推出的「金色乳酪」也賣得很好，因台灣牛奶還不夠做乳酪， 千巧谷使用來自日本、澳洲的乳酪，北海道乳酪單價比較高，比一般貴了兩倍。
店內的牛奶人氣商品還包括魔法雪球（蛋糕泡芙）、鮮奶酥、日式烤乳酪球、鮮奶酪（也曾入選雲林十大伴手禮）、焦糖布蕾堡等、鮮奶烤布丁。
(中時 )
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